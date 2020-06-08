全球新冠肺炎确诊破703万例 逾40万人不治

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间8日11时（台湾8日晚间7时），全球至少40万3449人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾703万330例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有306万3500人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万514人病故，累计确诊数达194万2363例，至少50万6367人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万542人病故，确诊达28万6194例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万6455死，69万1758例确诊）、义大利（3万3899死，23万4998确诊）、法国（2万9155死，19万974例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3040例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊228万6470例，18万3716死；美国和加拿大累计确诊203万8062例，11万8373死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊132万9461例，6万5861死。

亚洲累计确诊69万7016例，1万9624死；中东地区累计确诊48万302例，1万562死；非洲累计确诊19万379例，5182死；大洋洲累计确诊8645例，131死。（译者：陈政一）

© 2020 AFP