刊登参议员呼吁出兵投书 纽时社论编辑辞职

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（法新社纽约7日电） 「纽约时报」日前刊登美国联邦参议员呼吁动用军事力量对付全国抗议民众的投书，不引发舆论和自家员工强烈批评，社论版编辑今天在一片争议声中辞职。

全美各地反种族歧视抗议活动延烧，共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）日前投书纽时，文章标题为「出动军队」（Send In the Troops），他呼吁政府「发动势不可挡的武力展示来驱散、拘捕，最终吓阻不法之徒」。

这篇立场强硬的投书引发来自纽时内部与外界的愤怒。约800名纽时员工连署抗议报社刊出这篇文章，许多员工推文表示，刊登这篇文章会「置纽时非裔员工于险境」。

面对外界批评声浪，2016年5月起接掌社论版的班奈特（James Bennet）起初还为刊登这则投书提出辩护，称这篇投书是纽时承诺海纳多元意识型态的例子。

纽时发行人萨兹柏格（A.G. Sulzberger）起初也捍卫刊登这篇文章的决定，不过后来改口表示文章并不符合纽时标准。

班奈特也坦承自己在刊登前并未读过这篇投书。

萨兹柏格今天在宣布班奈特去职的纽时声明中，称班奈特是「才华洋溢又正直的新闻工作者」。

这篇声明并未提到柯顿投书的争议，不过引述了萨兹柏格致员工的备忘录内容：「上周我们在编辑过程中出了很大的失误，不是近年来第一次发生了」。

「詹姆士（班奈特）和我皆同意，在这段做出相当大程度变动的时期，需要一个新的团队来领导这个部门。」

纽时任命2017年到职的金斯柏瑞（Katie Kingsbury）在今年11月大选前担任社论版的代理编辑。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP