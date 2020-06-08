前总统涉监控400多名记者 阿根廷当局吁调查

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（法新社布宜诺斯艾利斯7日电） 消息人士透露，阿根廷前总统马克里被控涉嫌对400多名记者进行监控。阿根廷联邦情报局已要求对此展开调查。

法新社引述消息人士报导，约100名学者、企业界人士和民间社团重要人物，以及采访20国集团（G20）和世界贸易组织（WTO）峰会的数十名外籍记者，都出现在监控名单中。

匿名消息人士表示，指控案已于5日提出，明天将出具所有证据。此案相关文件分列3个档案，名为「2017」、 「G20记者」（G20 Journalists）与「 杂项」（Miscellaneous），放置在联邦情报局（Federal Intelligence Agency, AFI）前反情报主任办公室的保险箱中。

相关人物档案资讯涵盖政治倾向、社群媒体贴文、同情女权团体或是政治、文化等内容。他们无论是否对当时马克里政府提出批评，都被列入档案中。

阿根廷现任中间偏左派总统艾柏托（Alberto Fernandez）已指派卡玛纽（Cristina Caamano）负责对联邦情报局进行稽查，这是重整联情局的行动之一。

2015年上台的马克里（Mauricio Macri）去年卸任，曾于2017年主办第11届世界贸易组织（WTO）部长会议，以及2018年第13届20国集团（G20）高峰会。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

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