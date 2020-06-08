巴西智利疫情居高不下 墨西哥政坛要角染疫

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（法新社圣地牙哥7日电） 拉丁美洲国家2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情引关注，巴西逾3.7万人病故为世界第3高；智利单日确诊创新高；墨西哥政坛要角中镖；古巴政府则称当地疫情已获控制。

● 巴西总病故人数全球第3高

巴西卫生部今天通报过去24小时有1382人病亡，累计3万7312人不治；新增确诊1万2581例，累计确诊达68万5427例。

巴西病故人数在全球高居第3，仅低于美国和英国，但总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）不但痛批地方官员实施居家禁足令，还扬言要退出世界卫生组织（WTO）。

● 智利调整死亡统计数字

在智利，卫生部今天将653例纳入疫情死亡人数，总数来到2290人。

卫生部表示，653例包括WTO点出的3、4月统计疏失，外加单日新增的96例。

当地过去24小时新增确诊达6405例，写下单日新高，自3月3日智利通报首起病例以来，境内确诊累计达13万4150例。

● 墨西哥政坛大咖也中镖

墨西哥、巴拿马也都看到病例增加。

墨西哥卫生部今天通报确诊新增3484例，累计11万7103人感染；死亡新增188例，总计1万3699人病故。

墨西哥社会安全研究所（IMSS）首长罗布多（Zoe Robledo）今天也确诊，宣布将在家办公。

41岁的罗布多是总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）亲近幕僚，如今染疫，让人担心总统也有感染风险。

在巴拿马，卫生部今天报告过去24小时新增421人染疫，累计确诊1万6425例；新增7人不治，累计393人病故。

● 古巴称疫情已获控制

古巴连续8天无人病故后，总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）则宣布当地疫情已获控制。

古巴全国1120万人口，目前为止累计感染病例不到2200人，其中83人病亡、 1862人治愈，仅244人尚在治疗中。

古巴预料下星期将宣布逐步解封的相关策略。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP