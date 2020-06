巴西民众街头示威 抗议总统波索纳洛抗疫不力

广告 继续浏览后续

(法新社圣保罗7日电) 巴西总统波索纳洛对抗2019冠状病毒疾病疫情不力,让怒火中烧的民众,在今天走上圣保罗和首都巴西利亚的街头示威。

数百人敲锣打鼓在首都巴西利亚(Brasilia)示威游行,谴责极右翼总统波索纳洛(Jair Bolsonaro)。

示威群众中许多人身穿黑衣、戴着口罩,手拿写着「所有人为民主站出来」(Everyone for democracy)、「反对种族主义和法西斯主义」(Against racism and fascism)、「政府的灭绝政策就是恐怖主义」(Terrorism is the government's policy of extermination)等标语。

这是巴西自2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情爆发以来,第一次在首都举行的反波索纳洛示威活动。

抗议民众呼喊着「法西斯主义滚开,让开,群众力量上街头」的口号。

军人出身的波索纳洛在漫长的从政生涯中,因为发表了许多被认为是种族歧视、恐同、性别歧视的言论,引发不少争议。

在此同时,也有一个规模较小,支持波索纳洛的抗议活动。他的支持者通常在周末,于巴西利亚政府区的中心示威,要求解除封锁措施,抗议最高法院和国会的行动。

波索纳洛本人时常会亲自参与这些示威。他自疫情爆发以来,不断试图淡化新型冠状病毒带来的威胁。

巴西已成为全球确诊感染人数第2高的国家,境内有超过67万人染疫,逾3万5000人因此病故。

© 2020 AFP