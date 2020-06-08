朝觐恐生变 沙乌地阿拉伯染疫人数破10万

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（法新社利雅德7日电） 原订7月底的朝觐（hajj）要如期进行，如今增添不少变数，因为沙乌地阿拉伯卫生部表示，该国2019冠状病毒疾病新增病例激增，染疫人数突破10万。

沙国卫生部表示，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的累计人数上升到10万1914人，是波斯湾地区最高的，染疫病故人数也爬升到712人。

沙国在松绑封锁措施后，染疫人数激增，今天已是连续第2天，单日染疫人数超过3000人。

沙乌地阿拉伯5日宣布港市吉达（Jeddah）再度封城，以遏止染疫数激增。吉达是穆斯林每年前往圣地麦加朝圣的出入口。

吉达封城措施包括下午3时到隔天上午6时实施宵禁、暂停开放在清真寺祈祷、公私立单位员工必须待在家中。

沙国在5月底放宽防疫措施，但卫生部表示，利雅德（Riyadh）可能很快会重新实施限制性措施，因为那里的染疫病危人数「在过去几天有持续性的增加」。

沙国已经表示，因为担心疫情在伊斯兰最神圣的城市蔓延，将继续暂停麦加（Mecca）和麦地那（Medina）的副朝觐（umrah）仪式。

当局尚未宣布是否继续进行预定7月底展开的一年一度朝觐仪式，但已敦促穆斯林暂时延后年度朝圣的准备工作。

去年，约有250万信徒从全球各地前往沙乌地阿拉伯参加朝觐，那是所有穆斯林一生中必须至少进行一次的活动。

© 2020 AFP