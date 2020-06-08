病患归零 纽西兰总理开心宣布战疫成功

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（法新社威灵顿8日电） 在最后一名现存患者康复后，纽西兰境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例归零，政府宣布解除国内所有限制令；总理阿尔登表示，她获知消息后高兴地在客厅跳起舞来。

虽然严格的入出境管制暂时还不会解除，但阿尔登（Jacinda Ardern）表示，已不再需要诸如扩大社交距离与公众集会限制等。

阿尔登发表电视谈话指出，纽西兰人展现出空前团结，战胜病毒，「我们有信心，现在确已遏止住病毒在纽西兰的扩散」她还说，纽西兰政府今天午夜后就会解除社交距离限制，警戒层级也将从第2级调降为第1级。

阿尔登表示，纽西兰人为遏止疫情扩散做出的牺牲，包括长达7周的封城令，如今终获回报。

被问到获报境内现存病例归零好消息有何反应时，她回答：「我跟小宝贝女儿跳起舞来，妮芙（Neve，阿尔登女儿的名字）虽有点被我吓到，因为不解为何我会起舞，但还是跟我一起跳了起来。」

但她也说：「我们虽处于较安全、稳固的状态，要重回疫情爆发前的生活仍不容易，而我们对抗疫情的决心和精神，如今将投注在经济重建上。」

南太平洋岛国纽西兰人口约500万，确诊病例累计达1154例，22人病故。纽国境内17天来无新增病例，且直到今天以前，超过一周来仅一起现存病患。纽西兰以个人隐私为由未公布最后一名康复病患详细资料，但据信是一名50多岁妇人，病史与先前奥克兰一处照顾中心有关。

© 2020 AFP