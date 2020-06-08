英国推防疫新规定 入境者须自我隔离两周

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（法新社伦敦8日电） 英国针对2019冠状病毒疾病实施防疫新限制，规定自今天起入境英国的人大都必须自我隔离两周时间。营运已陷入困境的航空公司严厉谴责这项新限制。

这项措施不论是本国居民和访客都适用，目的是为了预防从境外带来的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒造成第二波感染，但会有一些例外。

过去两周期间，英国每10万人中新增感染2019冠状病毒疾病病例数，仍排名全欧洲第2多。但仍有些批评者质疑，为何要降低染病率较低国家的民众到英国旅行的机会，让饭店、航空业经营更辛苦。

英国航空公司（British Airways）以及廉价航空易捷航空公司（EasyJet）和瑞恩航空（Ryanair）已经联合对英国政府提起法律诉讼，反对这种他们所谓「不成比例和不公平」的作法。

英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）表示，会有这项新规定，是因为英国本土病例减少了，但「来自国外的患者比例增加了」。

由空路、铁路、陆路、海路进入英国的旅客，都必须提供旅程的详细资料，和他们打算自我隔离的地址。

但有几种情况可以不需执行两周自我隔离，包括卡车司机、「必要」医护人员以及来自爱尔兰而且已在那里停留至少两周时间者。

英国当局将进行抽查，违反规定者，将被处以1000 英镑（约新台币3万7515元）罚款或遭起诉。

© 2020 AFP