CrossFit执行长推文挨批 锐跑宣布终止合作

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（法新社洛杉矶7日电） 美国健身中心公司CrossFit执行长一则有关全美反种族歧视示威潮的推文引发争议，运动用品厂牌锐跑（Reebok）决定今年稍晚结束与CrossFit合作关系。

锐跑今天表示，公司作为今年CrossFit Games赛事赞助商，一旦完成合约义务，就会结束双方合作关系。

锐跑声明说：「最近我们已在讨论新的协议，但是因为近日事件，公司决定终止与CrossFit HQ的合作关系。」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警察萧文（Derek Chauvin）以膝压制颈部窒息而死，引爆全美抗议潮。

美国华盛顿大学健康计量评估研究中心（IHME）昨天将种族主义与歧视归类为公共卫生议题，随后CrossFit执行长葛莱斯曼（Greg Glassman）推文回说：「这是FLOYD-19。」

葛莱斯曼将佛洛伊德与2019冠状病毒疾病（COVID-19）合并写成FLOYD-19的推文一出后招致批评，多个人权团体怒称这种言论根本麻木不仁。

CrossFit今天在推特发出葛莱斯曼道歉的声明。

© 2020 AFP