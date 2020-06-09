佛洛伊德告别式 拜登：是结束美国种族不公时候

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（法新社休士顿9日电） 46岁非裔男子佛洛伊德的葬礼今天在他成长的城市休士顿教堂举行，将代表民主党角逐白宫大位的前副总统拜登透过视讯致辞表示，「现在」是结束美国种族不公的时候。

佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝压颈窒息而死，引发众怒，在全美与全球爆发反种族主义示威潮。

他的葬礼在休士顿赞美之泉教堂（Fountain of Praise Church）举行，参加告别式的有家属和包括议员、体育选手和演员在内等约500人。佛洛伊德将在仪式后下葬，长眠母亲墓旁。

政治人物、民权活跃人士和名人纷纷致辞，缅怀这位他们口中的「温柔巨人」。仪式虽然庄严肃穆，却也洋溢着喜悦的音乐和对佛洛伊德的深情回忆。

拜登（Joe Biden）在致辞中说：「现在是实现种族公平的时候。我们不能转过脸去，我们不能在离开时，认为可以对深深刺痛我们灵魂的种族主义再度转过脸去。」

当地议员葛林（Al Green）表示：「佛洛伊德改变了世界。我们要让世人知道，他改变了世界。」

「在颂扬他的生命后，我们每个人都有责任，在今天离开后采取进一步行动，确保这件事不再重演。」

佛洛伊德出生于北卡罗来纳州，但在休士顿以非裔族群为主的社区第三区（Third Ward）长大，几年前从休士顿搬至明尼阿波利斯，希望找到工作并开启新的人生。

佛洛伊德找到一份在餐厅担任保安人员的工作，但明尼苏达州州长为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情发布居家禁令后，他就失去了工作。（译者：陈政一）

© 2020 AFP