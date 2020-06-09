俄北极圈严重漏油事故 浮动水坝围堵污染未奏效

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（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯官员今天表示，即使当局设置浮动水坝来围堵油污，仍在西伯利亚地区一条河流发现到高浓度污染。

俄罗斯国际传真社（Interfax）报导，克拉斯诺雅斯克（Krasnoyarsk）地区生态部副部长古门尤克（Yulia Gumenyuk）说：「在这些浮动水坝后方，我们发现高浓度石油产品。」

俄国紧急事务部5日曾宣布，已成功围堵外漏到北极圈的大量柴油。

古门尤克说，这项围堵措施要不是「没效」，就是为时已晚。她表示，污染物质已经通过暂时性水坝。

古门尤克说，当地环保专家侦测到的燃料浓度，是可接受水平的80至116倍。

她并说，已在皮亚西诺湖（Lake Pyasino）记录到高浓度污染物质。该湖是皮亚西纳河（Pyasina River）的主要水源，对整个泰密尔半岛（Taimyr）至为重要。

俄国矿业集团诺里尔斯克镍业公司（Norilsk Nickel）所属、位于西伯利亚工业城市诺里尔斯克附近的一座电厂，5月29日发生一座贮油槽倒塌意外，导致约2万1000吨柴油外泄。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）3日下令进入紧急状态来因应这场灾难。

© 2020 AFP