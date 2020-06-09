全球爆发种族示威 法加检讨警方执法手段

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（法新社巴黎/渥太华8日电） 美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死，引发全球愤怒。加拿大和法国也检讨警方执法手段，防止相同的憾事再度发生。

佛洛伊德之死在全球掀起连串抗议，在法国除了引发民众更加关注24岁非裔男子特拉奥雷（Adama Traore）2016年在法国警方拘留过程中丧命的事件，也令当地种族主义和警察暴力相关争议再起。

法国警察监察机构表示，去年收到近1500件对警察的投诉，其中一半涉及暴力。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）今天宣布，将禁止法国警察在逮捕犯人时使用锁喉来压制。他在记者会上表示：「警察和国家宪兵学校将不再教导锁喉。这个执法方式有危险性。」

卡斯塔纳还表示，法国执法单位内部将对种族主义「零容忍」，有强烈种族主义嫌疑的员警将遭到停职。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天则说，他支持加拿大警察配备穿戴式摄影机，以确保警方执法「透明」，并盼藉此减少警察暴力和种族歧视情况。

杜鲁道表示，他已与加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）警监鲁基（Brenda Lucki）讨论相关措施，并计划向握有地方警察管辖权的各省省长提出这项建议。

杜鲁道在记者会上说：「有许多关于非裔加拿大人和原住民遭到暴力对待的报导传出，令人担忧。我们知道有必要采取更多行动，且必须现在就做。」他透露本周就会开始推动警察配戴摄影机的计画。

穿戴式摄影机可用于记录警方与民众互动过程及在犯罪现场搜证。支持这项用法的人认为，如此可提升警方执法透明度。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP