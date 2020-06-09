南北韩关系急冻 平壤9日起彻底切断联络管道

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（法新社首尔9日电） 北韩对南韩未阻止维权人士空投反平壤文宣大感不满，扬言废除两韩军事协议并关闭跨边界联络办公室后，北韩官媒说，北韩将从今天起切断与「敌人」南韩间的军事和政治联络管道。

尽管北韩领导人金正恩与南韩总统文在寅2018年曾举行过3场峰会，两韩关系目前仍近乎冻结。

北韩中央通信社（KCNA）报导，平壤「将从2020年6月9日12时起，完全切断并关闭透过南北韩共同联络事务所维持的两韩当局间联络电话」以及其他沟通管道。

根据报导，「两韩东西海岸军事通讯网路」及北韩劳动党中央委员会和南韩青瓦台之间的热线也将切断。

脱北者和其他维权人士长久以来会施放气球，将批评金正恩侵害人权和发展核武野心的传单空投到北韩。

北韩领导人金正恩胞妹、劳动党第一副部长金与正4日要求南韩政府采取行动，阻止脱北者空投传单的行为，否则将废止金刚山观光特区、完全拆除开城工业园区、废除两韩军事协议，并关闭两韩联络办公室。

北韩中央通信社说，南韩当局默许「这些乌合之众对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的敌对行为」，「这使两韩关系陷入灾难」；DPRK是北韩正式国名缩写。

「我们得出的结论是，没必要与南韩当局面对面坐下来谈，也没什么好讨论的问题，因为他们只会让我们感到沮丧。」

北韩中央通信社还说，金与正与另一名北韩高官金英哲（Kim Yong Chol）强调，「应把对待南韩的态度彻底转为对待敌人的方式」。

他们决定要让「这些叛国贼和贱民为自己的罪行付出代价，就从完全切断所有沟通和联络管道开始」。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP