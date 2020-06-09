反大规模监控和种族归纳 IBM不再贩售通用脸部辨识软体

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（法新社旧金山8日电） 国际商业机器公司（IBM）今天表示，未来将不再贩售通用的脸部辨识软体，并反对将这种技术应用于种族归纳（racial profiling）或大规模监控目的。

IBM执行长克利希纳（Arvind Krishna）致函美国国会表示，IBM反对脸部辨识系统的立场是，这种技术可能被用来瞄准少数族群或侵犯人权。

克利希纳写道：「IBM将不再提供通用的脸部辨识或分析软体。」

「IBM坚决反对且绝不容忍将任何技术，包括其他供应商提供的脸部辨识技术用于大规模监控、种族归纳、侵犯基本人权和自由。」

这家拥有百年历史的科技公司也呼吁当局针对警察机构如何使用脸部识别系统，制定出负责任的国家标准。

克利希纳说：「科技能提高透明度，协助警方保护社群，但绝不可用来助长歧视或种族不公。」

IBM宣布退出脸部辨识业务之际，美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死在全美各地掀起的抗议潮正持续延烧。

克利希纳在致布克（Cory Booker）和贺锦丽（Kamala Harris）等重要联邦参议员的信中，也呼吁让警政更加透明化及究责。

克利希纳去年主导IBM以340亿美元收购开源软体企业红帽（Red Hat），并在今年4月接替罗睿兰（Ginni Rometty）成为IBM执行长。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP