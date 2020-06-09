各国陆续解封市场乐观情绪持续高涨 亚股多收高

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（法新社香港9日电） 亚洲股市今天延续全球股市涨势，收盘大多上扬，原因是市场持续对各国重启经济抱持乐观态度，带动多数亚股克服早盘获利了结卖压走高。

美股那斯达克综合指数昨天收盘创新高，标准普尔500指数完全收复年初以来失土，亚股今天延续华尔街股市涨势，在雪梨和香港股市领涨下多收高。

各国陆续解封并祭出大规模刺激经济措施，带动全球股市自3月低点劲扬，但部分人士警告，股市涨势过于强劲，可能受到许多议题影响而回跌。

目前市场仍弥漫乐观情绪，因各国政府慢慢解除2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施。不过，疫情重创各国经济，各界普遍预期全球经济可能会因此陷入衰退。

香港股市收涨1.1%。雪梨股市大涨2.4%。上海股市上涨0.6%。台北股市上扬0.2%。北韩表示，将切断所有与南韩间的官方联络管道，引发各界担心地缘政治紧张情势升高，但首尔股市收盘仍小涨0.2%。

但投资人获利了结，拖累东京股市终场下跌0.4%。威灵顿股市在昨天收涨逾3%后，今天收盘下挫2.0%。雅加达股市收跌0.7%。新加坡股市小跌0.1%。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP