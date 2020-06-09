外派人员生活费最高城市　香港连续3年排名第一

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（法新社巴黎9日电） 美世谘询公司（Mercer）今天最新发布的年度调查显示，外派人员生活费用最高城市连续3年都由香港拿下；台北则排名第28，由去年的第35上升7名。

美世指出，香港的天价住房开销远高于其他208个城市；至于亚洲则有6个城市进入前10，依序为：香港（1）、土库曼首都阿什加巴特（Ashgabat，2）、东京（3）、新加坡（5）、上海（7）、北京（10）。

台北2019年排名第35，今年则往前提升了7个名次来到28名。

挤进前10名的另外4个城市当中，瑞士共计3个，依序为，苏黎世（4）、伯恩（8）、日内瓦（9）；排名第6的纽约则是唯一进到前10名的美国城市。

报告表示，阿什加巴特正遭受经济危机，因为严重的货币短缺造成进口问题，汇率波动与通膨让问题更加恶化；另一方面，美元走强迫使美国城市外派人员的生活费增加，在纽约市之后，旧金山维持在第16名，洛杉矶上升1名至第17。

生活费用最低的5个城市依序为：突尼西亚首都突尼斯（Tunis）、纳米比亚首都温荷克（Windhoek）、乌兹别克首都塔什干（Tashkent）、吉尔吉斯首都比许凯克（Bishkek）、巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）。（译者：陈家伦/核稿：徐崇哲）

© 2020 AFP