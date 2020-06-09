川普求翻身 2星期内恢复大型竞选活动

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（法新社华盛顿8日电） 5个月后美国将进行总统大选，共和党籍总统川普盼在连串危机中翻身，于未来两星期恢复竞选造势活动。

川普于总统任期期间一向透过大型集会来传达他民粹民族主义理念，全美各地的集会往往吸引超过万人参与。这种类似作秀的大型集会是他竞选连任的关键，却因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而在3月喊停。

据美国政治新闻机构Politico的报导，及川普竞选团队向法新社证实的结果，川普将于未来两星期恢复造势活动，并将于未来几天听取报告，采取作为来避免这些集会沦为疫情扩散的温床。

对于11月即将大选，川普目前在多份全国和摇摆州的民调中，支持度都落后民主党的拜登（Joe Biden）。

尽管疫情威胁未除，川普竞选团队认为美国各地因反警察暴力的集会日复一日上演，已减轻不少川普在举行大型集会上的政治压力。

川普2020年竞选连任总干事帕斯凯尔（Brad Parscale）向Politico表示：「美国民众准备好恢复行动，川普总统也是。」他说：「诸位再次看的民众人数和他们的热情，将会是瞌睡乔（Sleepy Joe，川普给拜登取的绰号）作梦也想不到的。」

© 2020 AFP