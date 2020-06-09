法国政府救失业 砸5000多亿挹注航空产业

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（法新社巴黎9日电） 法国财政部长勒麦尔今天宣布，政府将挹注150亿欧元（约新台币5040亿元）力挺法国航空产业。由于各国为防堵疫情实施旅游禁令，导致法国航空产业受到重创。

勒麦尔（Bruno Le Maire）在巴黎举行的记者会上表示：「为拯救我国航空产业，政府宣告紧急状态，好让我们的航空产业能更具竞争力。」

他还说：「政府若不立即介入，这个产业有1/3的职位会消失...换句话说，与航空产业直接和间接相关的30万份工作，会减少约10万份。」

欧洲飞机制造巨擘空中巴士（Airbus）的总部，正是位在法国西南部城市土鲁斯（Toulouse）。当地有数以百计的零件和服务供应商数十年来仰赖空巴生存。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍在蔓延，航空旅游业前景充满高度不确定性，全球航空公司持续面临营运灾难，导致空中巴士订单枯竭。

法国政府先前已宣布，将提供第一季亏损18亿欧元的法荷航空集团（Air France-KLM Group）70亿欧元纾困贷款额度。这笔资金将让法荷航空集团能完成向空巴购买60架A220飞机和38架A350长程客机的订单。

法国政府还将与空中巴士、达梭飞机制造公司（Dassault Aviation）、电力系统供应商泰雷斯（Thales）和航太零件制造商赛峰集团（Safran）等法国企业合作，各出资2亿欧元成立一中小型企业援助基金，尤其锁定协助中小企业投资减碳技术。

勒麦尔表示，航空产业援助计画还将斥资15亿欧元，在未来3年内鼓励研发未来的「碳中和」飞机，目标这类飞机能在2035年底前开始营运。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP