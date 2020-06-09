英国示威反种族不公 首相：不会忽视民众愤怒

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（法新社伦敦8日电） 美国非裔男子佛洛伊德之死引发的示威潮蔓延至英国。英国首相强生今天承认，民众愤怒抗议的背后存在种族不公的现实，但他警告不会容忍暴力，或违反防疫社交距离法规的行为。

佛洛伊德（George Floyd）在美国明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察压颈致死后，英国各地也爆发示威，虽然过程大致和平，但伦敦仍爆发警民冲突，导致35名员警受伤。

强生（Boris Johnson）今晚透过声明表示：「我们绝不能忽视黑人死于警方之手的景象，引发的情绪有多深刻。」

「在这个国家与全世界，他濒死时所说的『我无法呼吸』已唤醒愤怒，以及一种普遍且无法质疑、否认的不公平感受。黑人与少数族裔人士觉得自己确实遭受歧视，包括在教育、就业和刑法适用等层面。」

「我们这些领导人和统治者绝不能忽视这些感受，因为我担心在太多案例中，这些情绪都源自于冷冰冰的现实。」

强生接着表示：「所以我说你们是对的，我们说黑人的命也是命（Black Lives Matter）都是对的。」

「对于那些选择和平抗议、坚守社交距离的人，我要说，是的，我当然听见而且了解你们的声音。」

强生说，尽管英国在种族议题上已有「长足进展…在根除偏见、创造机会方面，还有很多事得做，而我领导的政府致力于此」。

不过强生也警告，英国正逢2019冠状病毒疾病（COVID-19）考验时期。到目前为止，英国已逾4万人染疫不治。

© 2020 AFP