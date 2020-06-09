被控分尸24岁女学生 俄国学者出庭受审

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（法新社圣彼得堡9日电） 曾获颁荣誉勋章的俄罗斯历史学者索科洛夫（Oleg Sokolov）被控杀害并分尸交往中的24岁女学生，引发全国针对家庭暴力展开激烈辩论。索科洛夫今天出庭受审，神情紧张。

索科洛夫在酒醉失足坠入冰冷的莫伊卡河（River Moika）后被救起，当时他的背包里有一对女性手臂。他因涉嫌杀人于去年被捕。索科洛夫是着名历史学教授，曾于2003年获颁法国荣誉军团勋章（Legion d'Honneur）。

索科洛夫去年11月坦承杀害并分尸与他交往的24岁前学生叶申科（Anastasia Yeshchenko）。而后索科洛夫遭审前羁押。

索科洛夫被捕后，许多人要求当局针对索科洛夫疑似虐待女学生展开调查。

索科洛夫今天现身圣彼得堡（Saint Petersburg）法院，他站在玻璃室内，戴着口罩和蓝色手术手套，神情紧张，不断搓揉双手。

索科洛夫的律师波楚耶夫（Alexander Pochuyev）在听审开始前表示，索科洛夫身体状况良好，但心里「肯定很煎熬」。波楚耶夫还说，索科洛夫感到「后悔」。

在律师团表示，他们需要时间检视刚取得的新录音档后，法官宣布休庭延至15日继续审理。

© 2020 AFP