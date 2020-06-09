马来西亚拘留269名洛兴雅人

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（法新社吉隆坡8日电） 马来西亚官员今天表示，269名洛兴雅人今天搭船抵达马来西亚。马国当局近来为防范移民带来更多2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，禁止洛兴雅人入境。

先前有大批洛兴雅穆斯林为逃离以佛教徒为主的缅甸，透过海上来到马来西亚。但是马国当局近几个月来担心非法入境的外国人可能会带来病毒，因此加强海上巡逻，外界担心这些洛兴雅人恐受困海上。

约100万名洛兴雅人住在缅甸或孟加拉的难民营。大多数是逃离缅甸在2017年军事镇压的难民，数千人甘愿冒着生命危险，挤在破败的船筏航行，试图前往其他生活条件较富裕的亚洲国家。

马来西亚当局表示，海巡舰今天在马来西亚西北方岛屿兰卡威（Langkawi）看到一艘移民船靠岸，原本要将这艘船推向国际海域。

当局声明表示，但是当海巡官员靠近时，有53名洛兴雅人立刻跳进海里，遭到当局拘禁。官员检查这艘船时发现，另有216名洛兴雅人与1具女性尸体。

声明说：「调查显示，这艘船遭到蓄意破坏…无法修复。导致遣返船只的工作停摆。」

当局表示已提供食物和饮水给这些移民，船只和船上269人皆被带到兰卡威拘留。马国政府并未说明船只从哪国启程，以及在海上航行的时间。

马来西亚在4月拦截1艘载有约200名洛兴雅人的船只，予以遣返，引发人权团体疾呼马国政府软化立场。

马国当局表示，自5月以来已遣返22艘企图非法入境的船只。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP