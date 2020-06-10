与时俱进接纳民众建议 韦氏辞典将修种族主义定义

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（法新社纽约10日电） 美国辞典出版商韦氏公司接受年轻非裔女性密契姆的建议，将修改韦氏辞典对于种族主义（racism）一词的定义。密契姆希望，这个词的定义要比较能反映出有色人种所受到的压迫。

密契姆（Kennedy Mitchum）是爱阿华州杜雷克大学（Drake University）的应届毕业生，她最近联系韦氏公司（Merriam-Webster），要求韦氏辞典更新种族主义一词的定义。

密契姆向哥伦比亚广播公司（CBS）的附属电视台KMOV表示：「基本上我告诉他们，定义中必须涵盖，有一个族群受到了全面性压迫，而不只是说，『喔，我不喜欢某人』。」

她也向美国有线电视新闻网（CNN）说道：「我一再必须告诉他们，那种定义并没有反映出世界上正在发生的事情。在现实生活中的种族主义不只是偏见，许多非裔美国人遭到的是全面性种族主义。」

韦氏公司的特约编辑索克洛斯基（Peter Sokolowski）向法新社证实，在密契姆提出要求后，种族主义一词的定义将进行修改。

目前韦氏辞典对于种族主义一词列出3项定义，索克洛斯基指出，第2项定义就触及密契姆的观点，但「我们会在下一个版本中，更清楚说明这一点」。

在韦氏辞典现行版本中，种族主义第2项定义写道，「基于种族主义假设且旨在履行其原则的教条或政治纲领」，以及「依据种族主义而建立的政治或社会制度」。

辞典的其他两项定义分别为，「这是一种观念，认为种族是人类特徵和能力的主要决定因素，且种族差异造成特定种族与生俱来的优势」、「种族偏见或歧视」

韦氏辞典的一位编辑还告诉密契姆，跟种族主义有关或具有种族涵义的其他词汇都会更新定义，但他未说明是哪些词汇。

© 2020 AFP