中国发布留学警示 澳洲官员反击

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（法新社雪梨10日电） 针对中国教育部发布留学警示，提醒学子「谨慎选择」赴澳或返澳学习，澳洲教育部长特汉（Dan Tehan）今天反击表示，澳洲是多元社会，欢迎国际访客。

中国教育部昨天发布警示，称澳洲主要大学计划于7月前后陆续开学，然而全球2019冠状病毒疾病疫情（COVID-19）扩散蔓延势头没有得到有效控制，国际旅行和开放校园存在风险。

这个警示是中澳两国龃龉日增的最新一例。澳洲推动针对2019冠状病毒疾病疫情起源展开独立调查，引发中国不满，此后两国你来我往，关系日趋紧张。

针对澳洲境内疫情，特汉发表声明稿中表示：「我们成功把曲线拉平，意味着对于国际学生来说，我们是最安全的国家之一。」

「我们反对中国关于澳洲对国际学生来说是不安全目的地的说法。」

疫情期间据报澳洲对亚裔的歧视增加。新南威尔斯州反歧视委员会表示，当中包括戴口罩的人遭霸凌，在公共场合被吐口水或骚扰，以及汽车和私人房产被写上种族歧视字眼。

澳洲「八校联盟」（Group of Eight）执行长汤姆森（Vicki Thomson）告诉法新社，他们十分关切北京的警告是否会让学生对于前来澳洲求学却步。

「我们没有接获校园发生种族歧视情况的证据，我想值得注意的是现在校园里学生并不多。」

汤姆森叹，地缘政治紧张，澳洲高等教育遭池鱼之殃。

受到2019冠状病毒疾病疫情冲击，无限期关闭边界影响，国际学生被拒之在外。澳洲各大学面临严重的损失。

教育是澳洲第四大出口，仅次于铁矿砂、煤矿和天然气。去年注册的国际学生人数超过50万人，对澳洲经济贡献约370亿澳元。

© 2020 AFP