全球学术界反种族歧视 科学期刊「自然」响应

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（法新社巴黎10日电） 1869年创刊、在英国出版的科学期刊「自然」（Nature）今天前所未见地延后发表所有新的研究报告，以声援全球性罢工，抗议学术界制度性的种族歧视。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭美国白人警察压颈窒息致死，引发「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活动之际，自然期刊承认自己也是科学研究长期缺乏多元性的帮凶之一。

自然期刊在「来自编辑的信」（Note from the editors）中表示，自己是「白人体制的一员，而这个体制造成了研究和学术领域的种族偏见」。

「科学界一直都是、现在还是制度性种族主义的共犯；科学界必须更加努力纠正这些不公现象，并放大被边缘化的声音。」

全球研究社群内长期缺乏非裔人士。非营利组织美国物理学会（American Institute of Physics）上个月公布的报告指出，获得美国物理学士学位的非裔学生不到5%。

自然期刊誓言，将出版特刊，「探究研究、研究政策和出版等领域的制度性种族主义，包括调查『自然』期刊在这方面所扮演的角色」。

美国和欧洲数十个机构表示，他们参与今天的行动，使用#ShutDownAcademia（让学术界停摆）和#ShutdownSTEM（让理工领域停摆）的主题标签来抗议学术界的种族主义现象。

© 2020 AFP