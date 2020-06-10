国民兵进驻华府特区平乱 传出多人染疫

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（法新社华盛顿9日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭警员以膝盖压颈致死，引爆各地示威抗议。华府特区的国民兵发言人今天说，近日派驻当地的1700名国民兵，其中有多人的2019冠状病毒疾病检测呈阳性。

华府特区国民兵发言人戴维斯（Brooke Davis）表示，由于「作业安全」因素，不便透露确诊人数。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月底遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人警察以膝盖压颈致死，全美各地和白宫外头都发生抗议行动。

但示威抗议逐渐演变成暴乱和劫掠后，华府市长和联邦政府6月1日陆续动员国民兵进驻华府平乱。

当局的声明提到，这些2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测呈阳性的国民兵是在解除动员期间确诊。

虽然许多抗议群众在动乱期间有配戴口罩，但仍有民众没戴，许多执法人员和国民兵在执勤期间也没有戴口罩。

各界担心，全美和全球各地爆发的大型抗议活动，恐怕会助长疫情扩散。

2019冠状病毒疾病今年初从中国和欧洲蔓延到美国，迄今美国约有200万起确诊病例，其中超过11万人病故，全球累计约720万人染疫。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP