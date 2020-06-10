圣战士报复血洗奈及利亚村庄 夺59命

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（法新社奈及利亚卡诺9日电） 奈及利亚东北部波诺州（Borno）一处村庄的民兵和居民告诉法新社，与圣战团体伊斯兰国（IS）挂钩的战士今天该地，夺走59条人命。

自伊斯兰基本教义派组织「博科圣地」分裂出来的「伊斯兰国西非省」（ISWAP）战斗人员，于格林威治标准时间（GMT）9日14时左右，开车进入偏远的古比奥区（Gubio）一处名叫费洛（Felo）的村落，开枪扫射并用车冲撞居民。

反圣战士民兵领袖柯洛（Babakura Kolo）表示，这场袭击造成59人死亡，「有些是被枪杀，有些则是命丧轮下」。

不愿具名的村庄领袖表示，ISWAP这次突袭据信是报复民兵杀害圣战士。民兵之所以动手，是为了保护村民牲畜免遭圣战士抢夺。

另一民兵成员李曼（Ibrahim Liman）表示，圣战士一再抢夺村庄饲养的牲畜，居民不堪其扰，进而组织民兵部队自救。

李曼表示，民兵先前曾追捕藏匿草丛间的圣战士，并在交火过程击毙其中几人。

事发的古比奥区距离波诺州首府迈杜古利（Maiduguri）80公里，当地一再沦为圣战士下手目标。

圣战士的攻势促使当局派遣百余名义警和地方人员进驻，保护古比奥及邻近地区免受ISWAP入侵。

© 2020 AFP