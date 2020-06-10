市场目光转向联准会政策决定 亚股收盘有涨有跌

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（法新社香港10日电） 各国松绑2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，引发市场乐观预期经济将复苏，激励亚洲股市延续多天涨势，但近日似乎逐渐失去上涨动力，亚股今天终场走势分歧。

世界卫生组织（WHO）8日表示，全球单日通报的新增病例数创新高，拉丁美洲、印度和俄罗斯为疫情重灾区，尽管如此，欧洲各国仍继续松绑可能使全球经济陷入衰退的严厉封锁措施。

投资人现在把焦点放在美国联邦准备理事会（Fed）将宣布的利率政策决定。联准会政策会议将于今天稍晚落幕，这是美国开始重启经济后，以及美国5日公布表现亮眼就业报告后的第一场联准会政策会议。

市场密切关注联准会政策决定。但多数观察人士预期，联准会不会进一步放宽货币政策。联准会已承诺要挹注大笔资金以支撑金融市场。

东京股市日经225指数终场小涨0.15%，收23124.95点。首尔股市收涨0.31%。雪梨股市上扬0.06%。台北股市上涨0.71%。曼谷和新加坡股市也双双收红。

但上海股市综合指数终场下挫0.42%，收2943.75点。香港恒生指数小跌0.03%，收25049.73点，中止连续7个交易日的涨势。雅加达股市重挫2.27%。威灵顿股市收跌0.34%。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP