美国经典电影「乱世佳人」涉种族歧视 HBO Max下架

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶9日电） 美国经典电影「乱世佳人」（Gone with the Wind）今天从HBO Max串流影音平台下架，因为美国各地爆发反种族主义与警察暴行的示威后，各电视网也开始重新评估所提供的节目。

这部描述南北战争的史诗级电影1939年发行，曾获奥斯卡多项大奖，在加计通货膨胀因素后仍是影史最卖座电影。但由于内容刻划黑奴对生活感到安适，以及将黑奴主人角色英雄化，引发争议和批评。

HBO Max在声明中告诉法新社：「『乱世佳人』是那个时代的产品，刻划某些族群与种族偏见，很不幸地，这曾普遍存在于美国社会。」

声明说：「这些对种族主义的描述，不论在当时或在今天都是不对的。我们觉得，如果继续维持这部影片而不加以解释，或不谴责这些内容，是很不负责的。」

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察以膝压颈窒息而死，这起事件引爆的示威浪潮席卷全美。

示威诉求除了警务改革之外，也包括要求扩大移除遗留种族主义色彩的象徵物，像是支持蓄奴的南方邦联的纪念碑。

© 2020 AFP