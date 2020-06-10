美研究分析武汉卫星照 推断疫情始于2019年夏天

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（法新社华盛顿9日电） 根据波士顿和哈佛两所大学研究人员一项初步研究，指来自中国武汉，与2019冠状病毒疾病相关的医院就诊和网路搜寻数量激增，显示疫情可能自2019年8月就开始传染。

2019冠状病毒疾病（COVID-19），是与一种动物传人的病毒有关，最初被在武汉的华南海鲜市场发现。

后来，专家发现病毒在基因学上的原型在2019年11月中被发现。南华早报的一篇报导引用政府数据，表示「0号病人」可追溯到11月17日。

那份尚未在同期的期刊上刊登的新研究，是属于「数位流行病学」这样相对较新的领域。

由波士顿大学的恩索希（Elaine Nsoesie）领导的团队，分析2018年1月到2020年4月，111张武汉式的卫星照片，和那段期间在中国搜寻引擎百度频繁查询症状的情况。

研究中提到，他们发现武汉医院的停车场，停车量2019年8月开始急遽增加，并在2019年12月达到颠峰。

因为「咳嗽」一词的查询，随着每年流感季节开始而增加，他们也寻找「腹泻」一词的相关搜寻。腹泻被认为是更能判断2019冠状病毒疾病的独特症状。

该团队说：「我们发现去年八月，针对腹泻一词的搜寻增加了，这是以前流感季节时未曾出现过的情况，这样的情形也没有反映在对咳嗽一词的搜寻上。」

呼吸道症状是2019冠状病毒疾病最常见的症状，但研究显示腹泻「可能在社区传染中扮演重要角色。」

该研究的结论是，尽管不能确切的确认记录下的数据与病毒有关，但让其他研究得到的结论获得支持。

该研究的作者说：「这些发现也证实这种假说，那就是病毒在中国南部自然的出现，且可能在武汉爆发时已经在传染。」

© 2020 AFP