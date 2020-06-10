膝盖2度动手术 费德瑞期待明年重返网球赛场

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（法新社巴黎10日电） 生涯荣获20座大满贯赛金杯的网球男单好手「瑞士特快车」费德瑞今天说，他将停赛至2021年。他因膝伤在数月间动了2次手术。

现年38岁的费德瑞（Roger Federer）表示，「数周前」他不得不接受后续的关节镜手术，而先前他在2月即曾接受过类似的锁孔手术。

他说，他在「初步复健期间遇到了麻烦」。费德瑞最近一次在大满贯赛封王是2018年澳洲网球公开赛。

费德瑞在推特发表声明说：「我打算投入必要的时间复原至100%的最佳状态，我会非常想念我的粉丝和巡回赛事，但我期望在2021年赛季一开始就重返巡回赛，好与大家见面。」

这项声明可能再度带动有关费德瑞将退休的猜测。费德瑞保持男单大满贯冠军的纪录，并于上个月被评选为全球收入最高的运动员。

2003年首度获得大赛冠军杯的费德瑞，在历来赢得大满贯次数最多的纪录中，排名略胜19度夺冠的宿敌、西班牙蛮牛纳达尔（Rafael Nadal），以及17度夺冠的塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）。

在最初的手术之后，费德瑞原本计画本月重返现已取消的草地球场赛季，他上回出赛是在今年1月30日澳网公开赛的准决赛，败给了最后夺冠的乔科维奇。

© 2020 AFP