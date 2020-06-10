非裔之死撼动世界 告别式民权领袖激动致词

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（法新社休士顿9日电） 美国46岁非裔男子佛洛伊德遭警方压颈致死，家乡德州休士顿今天为他举行了一场激动人心的葬礼，告别式上有沉痛的悼念，也有要求伸张正义的呼声。

佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝压颈致死，他的死「撼动世界」，也引爆全球对于警方暴力执法和种族歧视的抗议声浪。

在一排警察立正敬礼下，6名戴着口罩的抬棺人今天将装有佛洛伊德遗体的金色棺木送入休士顿赞美之泉教堂（Fountain of Praise Church）后，政治人物、民权人士和各界名人纷纷致词，缅怀这位他们口中的「温柔巨人」。仪式虽然庄严肃穆，却也让教堂内回荡着音乐，及大家对和善、才华洋溢的佛洛伊德的深情回忆。

在教堂风琴和弦下，民权领袖、牧师夏普顿（Al Sharpton）发表一段激昂的悼词，指控总统川普对佛洛伊德的死不但置若罔闻，还向警察传达有罪免罚的信息。

夏普顿怒喝道：「我们对抗的是位高权重者的邪恶！」他慷慨激昂地指控川普「谋算着如何编造故事，而非伸张正义」。

他说：「你现在坐在那里思考如何停止抗议活动，而非停止暴虐。」他还控诉道：「我们要传达的讯息是，你身在执法单位，法律却不适用在你身上。」

夏普顿也提到，先前遭警方暴力对待致死的受害者家属也在告别式现场，包括贾纳（Eric Garner）、季恩（Botham Jean）和布朗（Michael Brown）。夏普顿说，这些受害者家属「比任何人都懂佛洛伊德家人心中的痛」。

夏普顿说：「在我们知道非裔生命与白人生命的价值一样以前，我们会让这种情况一再上演。」

他说：「即使在疫情大流行的当下，人们仍走上街头，甚至不顾保持社交距离的规范，因为你已经撼动这个世界。」

「我们今日让你安息，但这场运动在我们得到正义以前，绝对不会停息。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP