中欧4国将面对面商讨灾后复苏基金

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（法新社布拉格10日电） 中欧4国捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克总理11日将举行2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，欧洲领袖第一场大型面对面会议。

前身为共产国家的这4国领袖预计将在捷克南部宏伟的莱德尼采庄园（Lednice chateau）商讨欧洲联盟7500亿欧元的疫情灾后复苏基金。

据信这场会议将是欧洲实施防疫封锁措施以来，首度有2位以上欧洲领袖参与的面对面会议。

又称为V4的维西格勒集团（Visegrad-four）总理正在寻求于6月19日欧洲理事会（European Council）透过视讯召开峰会前，对这笔巨额基金采取共同一致立场。

担任维西格勒集团轮值主席的捷克总理巴比斯（Andrej Babis）已对这项计画表达保留立场，主张这项计画较有利于累积过多债务的欧盟成员国，像是义大利或西班牙。

巴比斯上周在布拉格会见斯洛伐克总理马托维奇（Igor Matovic）后告诉记者：「这项复苏基金，是为那些在债务、预算纪律或失业率方面不负责任的国家所量身打造。」

除了近来2019冠状病毒疾病病例激增的波兰外，维西格勒集团另外3国适时采取限制措施，在对抗病毒方面算是相当成功。

不过捷克政府发言人亚当科娃（Jana Adamcova）告诉法新社，这些领袖在会议期间仍得留意卫生规范、配戴口罩，并和大家一样遵守一般防疫措施。

© 2020 AFP