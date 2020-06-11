全球COVID-19确诊破738万例 逾41万6000人病故

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（法新社巴黎11日电） 根据官方数据，截至格林威治时间今天上午11时（台湾晚间7时），全球至少有41万6343人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例至少738万3140例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有327万9900人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测有症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万2924人不治，确诊达200万464例，至少53万3504人康复。

其他疫情重灾区还包括英国（4万1128死，29万143例确诊）、巴西（3万9680死，77万2416例确诊）、义大利（3万4114死，23万5763例确诊）和法国（2万9319死，19万1939例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3057例确诊，7万8361人痊愈。

以区域划分，欧洲累计确诊233万6040例，18万5886死；美国和加拿大累计确诊209万7529例，12万932死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊146万5158例，7万1915死。

亚洲累计确诊75万2547例，2万798死；中东地区累计确诊51万2680例，1万1046死；非洲累计确诊21万519例，5635死；大洋洲累计确诊8667例，131死。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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