全球COVID-19确诊逾729万例 破41.2万人病殁

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间10日19时（台湾11日凌晨3时），全球至少41万2926人感染2019冠状病毒疾病不治，累计确诊感染至少729万4130例。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有322万7700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万2402人病故，累计确诊达198万9521例，至少52万4855人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万1128人病故，确诊达29万143例。

其他疫情重灾区还包括巴西（3万8406死，73万9503例确诊）、义大利（3万4114死，23万5763例确诊）、法国（2万9319死，19万1939例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3046例确诊，7万8357人痊愈。

以区域划分，欧洲累计确诊232万4672例，18万5616死；美国和加拿大累计确诊208万6586例，12万410死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊141万8206例，6万9604死。

亚洲累计确诊73万8416例，2万639死；中东地区累计确诊51万454例，1万968死；非洲累计确诊20万7142例，5558死；大洋洲累计确诊8663例，131死。

© 2020 AFP