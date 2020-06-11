外媒采访示威遭警察不当对待 美国务卿承诺调查

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（法新社华盛顿10日电） 非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗议浪潮，外国记者报导反种族主义示威活动和警察暴行时遭到骚扰或拘留。美国国务卿蓬佩奥今天承诺，将全力调查外国记者受到不当对待的投诉。

澳洲、英国和德国都采取罕见行动，关切本国记者在美国采访时的遭遇。澳洲对2名电视台记者在白宫外遭到警察袭击感到震惊。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在记者会上说：「我知道一些国家担心他们的记者受到不恰当对待。」

他回覆提问时表示：「美国国务院收到一些这类指控。人们和那些国家应该知道，我方将以全然适当的方式处理这些问题。我们将尽全力进行调查。」

佛洛伊德（George Floyd）5月25日在美国明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭一名白人警察以膝盖压制后颈死亡，在全美掀起抗议潮。联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）上周表示，报导抗议的记者受到前所未有的侵犯。

她引述通报的数据说，至少有200名记者在报导美国示威活动时，遭到骚扰或拘留。

在此之前，澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）曾表示，澳洲政府对于本国记者在美国遭受的待遇将自行进行调查，并表达「强烈关切」。

根据曝光的画面，澳洲第7频道新闻网（7News）的记者1日在白宫对街的拉法叶广场（Lafayette Square）报导时，遭遇警察清场。

其中一名记者布瑞斯（Amelia Brace）挨了数记警棍，另名摄影记者迈尔斯（Tim Myers）遭警盾殴打，警察甚至朝他脸上揍一拳。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP