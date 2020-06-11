没吸菸却得严重肺病 呼吸道大小攸关风险

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿10日电） 慢性阻塞性肺病（COPD）是种常见的慢性呼吸系统疾病，患者通常为有数十年吸菸史的重度吸菸者，研究人员试图厘清，为何近1/3患者从未吸菸却得到这种肺部疾病。

一份昨天刊登在「美国医学会期刊」（JAMA）的新研究发现，似乎和先天的肺部发展有关。

慢性阻塞性肺病是全美第4大死因，患者呼吸道阻塞以致呼吸困难，严重影响个人日常生活。约1/10的40岁以上民众被认为罹患该疾病。

学界长期认为，空气污染与吸菸是造成慢性阻塞性肺病的主因，然而随着美国和其他西方国家的吸菸比例与空气污染普遍下降，慢性阻塞性肺病的比例仍居高不下，甚至约3成患者从未吸菸。

这项美国政府资助的新研究，分析6500名老年人的肺部电脑断层（CT）影像，包含吸菸与非吸菸者，慢性阻塞性肺病患者与非患者。

研究报告第一作者、美国哥伦比亚大学欧文医学中心（Columbia University Irving Medical Center）学者史密斯（Benjamin Smith）告诉法新社：「令人讶异的是，相较于呼吸道正常大小或是呼吸道较大的人，呼吸道比预期狭小的人，罹患慢性阻塞性肺病的风险高出许多。」

研究团队同时检视有数十年吸菸史，却未罹患该病的重度吸菸者。史密斯说：「我们发现这些人的呼吸道，较他们肺部的预期呼吸道大小要大得多。」

他说：「这显示呼吸道较大的人，可能有个保护部位较能禁得起吸菸的有害影响。」

© 2020 AFP