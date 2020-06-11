疫情冲击泰国观光业 千头大象返乡后仍面临困境

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（法新社曼谷11日电） 1000头濒临饥饿的大象在泰国北部翻山越岭终于返回家乡。它们原赖以为生的观光景点，因冠状病毒疫情而被迫关闭。

部分大象的家乡位在泰国北部的惠帕库村（Huay Pakoot），当地的世世代代克伦族（Karen）象夫，已饲养大象长达400年。

惠帕库村距离观光胜地清迈（Chiang Mai）180公里远。许多大象和象夫在清迈的游乐园或大象「庇护所」，为外国游客表演。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击全球旅游业，许多游乐园于3月中旬关闭，泰国因此大约有3000头豢养大象「失业」、面临饥饿危机，其中许多大象已被带回家乡。

1名拥有15年资历的35岁象夫告诉法新社：「它们虽然很累但很快乐。它们记性很好，即使已经离开多年，它们知道自己终于回家了。」

泰国大象联盟协会（Thai Elephant Alliance Association）主席提拉帕（Theerapat Trungprakan）表示，约1000头大象与它们的象夫已于过去两个月返回各村庄。

他说：「在这么短时间内展开如此大规模迁徙，是泰国史上前所未见。」

然而大象回到村落并非完美结局，惠帕库村通常只有不到10头大象，如今却有多达90头大象和400名村民生活在一起。

村落周围的大片森林已被清理掉，供种植玉米，一时无法为这么一大群大象提供所需粮食。

提拉帕说：「事实上整个村子还没有准备好接收这些大象。」

有些大象睡在民宅后方，大多数大象仍待在森林内，由象夫看管。但有时候大象会逃脱，在农作物种植地游荡，村民为保护农作物可能会伤害大象；而大象间的领域冲突也造成至少2头大象受伤。

对为逃避饥饿而长途跋涉返乡的象夫来说，每天要为每只大象找到平均300公斤粮食也是一大挑战。

一名19岁象夫说：「要为大象购买充足粮食，一天得花上500泰铢（约15美元）。」他表示，要是疫情持续下去，「得种植更多青草、香蕉和甘蔗等」。

外界担心，走投无路的象夫可能会铤而走险，投靠活跃在泰国和缅甸边界的非法伐林业。

不过部分人士持乐观看法，认为目前未受管制且通常残忍的动物观光产业，可能会因为这项危机而受到关注并因而有所改变。动物观光产业占泰国观光收益的一大部分。

© 2020 AFP