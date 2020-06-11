疫情爆发后重启大型造势 川普从奥克拉荷马州出发

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普的竞选活动，因2019冠状病毒疾病中断，他在今天宣布，很快的将在包括佛罗里达州在内的4个州，开始为竞选连任举办大型集会

川普表示，19日他将从奥克拉荷马州开始，接着再前往佛罗里达州、亚利桑纳州、北卡罗来纳州。

他在白宫举行的记者会表示：「我们将开始有大型集会，我们认为第一场可能将…在奥克拉荷马州的杜尔沙（Tulsa）。美好、全新的地点，他们都很期待去参加。如同你们知道的，他们在因应疫情上做得很好。」

喧闹的大型集会成为川普竞选总统的特徵，也是振奋他的基本支持群众的关键，那些人是他希望11月3日大选当天能大量出现的人。川普目前在与拜登（Joe Biden）的选举民调中处于落后。

在因应2019冠状病毒疾病（COVID-19），和最近一名手无寸铁的非裔男子在被逮捕的过程中命丧明尼阿波利斯市（Minneapolis）所引发抗议警察暴行的示威等事后，人们对川普担任总统的满意度也下滑。

尽管疫情仍具威胁，川普的竞选团队认为，每天在街头抗议的民众，已对川普施加了政治压力，要他避免自己举办大型集会。

目前为止，川普的竞选团队尚未详细说明，要如何在场馆内举办这类活动，同时还能兼顾卫生预防措施。

© 2020 AFP