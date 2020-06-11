科学家利用人类干细胞 发展出人类胚胎模型

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（法新社巴黎11日电） 国际科学期刊「自然」（Nature）今天发表的新研究指出，科学家已使用人类干细胞，发展出人类胚胎「蓝图」。关于婴儿早期阶段的发展，这项突破可能提供至关重要的深入理解。

英国剑桥大学（University of Cambridge）及荷兰胡布勒支研究所（Hubrecht Institute）研究团队表示，这项模型将让他们得以观察前所未见的人体形成根本过程。

人体生成发生于称为原肠胚形成（Gastrulation）过程，期间胚胎内会形成3个不同的细胞层，随后发展出人体的3个主要系统：神经系统，肌肉骨骼系统和消化系统。

原肠胚形成被认为人体发展的「黑盒子」时期，因为法律禁止科学家在实验室内培养出14天以上的胚胎。

研究团队在「自然」期刊中指出，他们发展出的胚胎模型，相当于18至21天大的胚胎，大约是原肠胚形成的相同时期。

研究人员表示，许多先天缺陷发生在这个阶段，进一步了解原肠胚形成可能有助于理解不孕、流产及遗传疾病等问题。

研究报告第一作者、剑桥大学遗传学系专家马蒂内兹-阿里亚斯（Alfonso Martinez-Arias）说：「我们的模型建构出部分人类蓝图。」

© 2020 AFP