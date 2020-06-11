美国会大厦摆南方邦联雕像 美众院议长吁移除

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（法新社华盛顿10日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天呼吁拆除美国国会大厦内的11 座南方邦联雕像。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝盖压颈窒息而死，引爆反种族主义抗议浪潮，全美现在推动移除南方邦联纪念雕像。

裴洛西（Nancy Pelosi）致函跨党派的图书馆联合委员会（Joint Committee on the Library），提到为宣扬以残暴与野蛮方式达成这类种族主义目的的人物竖立纪念雕像，等于是侮辱追求美国民主与自由的这些理想。

裴洛西又说：「他们的雕像是向仇恨致敬，而不是历史遗产。这些雕像必须移除。」

其中一些雕像的主角是曾在内战率领或参与脱离美国未果的人物，竖立在国会大厦显着地方，包括美利坚邦联总统戴维斯（Jefferson Davis）的铜像，还有副总统史蒂芬斯（Alexander Stephens）的大理石雕像。

裴洛西指出，戴维斯与史蒂芬斯遭控叛国，他们的雕像是摆放在国会大厦的热门参观景点雕像厅（Statuary Hall）。下一层楼摆放美国南北战争时期南军领袖李将军（Robert E. Lee）的雕像。

裴洛西指出，史蒂芬斯1861年发表基石演说时，曾说美国邦联是建立在「黑人与白人不平等这个伟大真理」上，这样的发言应受谴责。

这不是她第一次呼吁采取这类行动。2017年8月，在维吉尼亚州沙洛兹维尔市（Charlottesville）的白人至上集会造成人员身亡，以及总统川普对白人民族主义发表态度暧昧的言论数天后，裴洛西2017也敦促时任议长莱恩（Paul Ryan）移除这些雕像。（译者：张晓雯/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP