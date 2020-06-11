美经济前景悲观疫情恐复发 亚股大多收跌

广告 继续浏览后续

（法新社香港11日电） 美国联准会（Fed）对国内经济前景的看法偏悲观，加上美国部分州的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，引发投资人忧心第二波疫情爆发，亚洲各国股市今天收盘大多下跌。

世界主要地区采取解封措施、各国政府及央行承诺祭出数兆美元的经济振兴措施后，全球股市已在过去数周反弹上扬。

然而，美国联准会在备受期待的政策会议后指出，在这场数个世代以来最严重的全球紧急危机中，美国会需要时间来完全恢复，这场危机预计将使全球陷入衰退。

联准会发布声明警告，这场危机「对中期经济前景构成重大风险」，今年美国国内生产毛额（GDP）恐将萎缩6.5%，失业率恐达9.3%。

另外，在全美多州解除防疫封锁之际，德州、佛罗里达州和加州通报的确诊病例都呈现激增态势，各界对于美国爆发第二波疫情的忧心加剧市场不安。

东京日经225指数今天挫跌2.8%，收22472.91点；香港恒生指数下挫2.3%，收24480.15点；上海证券交易所综合指数小跌0.8%，收2920.90点。

雪梨及新加坡股市重跌逾3%，首尔股市下挫0.9%，威灵顿、台北、孟买、雅加达及曼谷股市都下跌。

© 2020 AFP