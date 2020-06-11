联准会主席：美国容不下种族歧视

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（法新社华盛顿10日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席今天表示，看到非裔人口失业率创下历史新低后却又飙升，「令人心碎」，并强调美国社会容不下种族歧视。

Fed主席鲍尔（Jerome Powell）向记者表示，为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散而实施的各种封锁措施在全国各地造成伤害，但受害最深的，是最无法承受这种痛苦的低薪服务业。

非裔人口失业率2月创下历史新低5.8%后，4月飙升至16.7%；美国5月失业率虽然意外下滑，但实际上对非裔来说却攀升到新境界。

西语裔劳工失业率4月虽飙升到18.9%，不过5月略微下滑至17.6%。

鲍尔表示，西语裔和非裔劳工失业率都增加，女性特别背负着远远超出她们劳动力百分比的重担。他说，2个月前，「我们实际上才经历了1/4个世纪以来首见劳动市场紧缩。这实在令人心碎」。

鲍尔发言之际，距离联准会总部几个街区的白宫外仍持续上演着示威活动，全美各地都因为非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命丧警察手中而动荡不安。

坚决避谈政治的鲍尔虽拒绝对美国经济不平等的原因发表看法，不过倒是脱稿发言，表示近期发生的「悲剧事件，让各界再次聚焦这个国家的种族不公之苦」。

他说：「我谨代表联准会体系所有员工说这番话，联准会容不下种族歧视，我们的社会也不该有种族歧视的容身之地。」

「每个人都值得拥有机会，完整参与我们的社会和经济。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP