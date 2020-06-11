陆前英超球星孙继海 在新疆为中国足球扎根

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（法新社上海11日电） 前英超曼城中场、中国大陆传奇球星孙继海去年接任新疆足协副主席，将为因维吾尔再教育营引发国际关注的新疆地区开发足球新血，也一并徐徐灌输效忠中共与国家的意识。

42岁的孙继海曾打过英超雪菲尔联队、水晶宫队及曼城，更是英超亚洲球员出场数之最，在大陆家喻户晓。据中国官媒报导，他正运用过去与曼城的关系，协助新疆的年轻足球员到曼城的足球学院。

孙继海去年3月接任新疆足协副主席与青训总顾问，还肩负改善当地教练素质的角色。

新华社去年引述孙继海受访说：「我们会在新疆打造一个总体的青训系统，包括一座新疆的足球青训菁英学院、8个地州市级别的青训中心，未来还要成立100间足球学校。」

新民晚报去年报导，孙继海利用自己在英超曼城俱乐部的人脉和资源，将曼城的青训模式和现在流行于欧洲俱乐部的大资料平台，移植到新疆的青训工作中。

新疆足球雪域未来是一个聚焦潜力新秀的次级联会俱乐部，孙继海本人也是股东之一。球会这周在官方微博贴出队职员与教练们在一个简陋的会议室开会照片。他们以平板电脑准备开会时观看一段官宣影片，白色的墙壁挂着巨幅的五星旗。 雪域未来在官方微博里表示，做为一系列爱国主义活动的一环，球会将持续组织教练与队员，观看与学习爱国教育影片。

© 2020 AFP