香港抗议不断　英国外相拉布深表关切

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（法新社伦敦11日电） 英国外相拉布（Dominic Raab）今天对香港的持续动荡局势表达深切关注，他也再度呼吁进行独立调查以「重建信任」。

英国政府在提交给国会的「香港问题半年报告」中，对香港数个月来的动荡发出警告，并坚决反对中国推动制定「港版国安法」。这份报告的内容涵盖2019年7月1日至12月31日的香港局势发展。

拉布在推特（Twitter）发文称：「局势令人深感关切，这段期间发生的事件需要强大、独立的调查以重建信任。」

香港去年经常爆发大规模示威并出现暴力情事，中国计划绕过香港立法机构，要在当地实施国安法。

英国政府指出，「港版国安法」违反1997年英国移交香港主权给中国所签署的两国协议，协议规定香港在50年内要维持一定程度的自由与自治。

拉布表示：「解决香港当前情势的方法很清楚，各方必须在强大的独立调查基础上，进行对话与和解。」

「香港政府不仅要承认动荡的经济原因，还要承认香港人民对自由与价值的关切。」

拉布还提到，解决香港动荡及根本原因的办法必须来自香港，而不是由中国来做。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP