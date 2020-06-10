IOC主席：因应疫情 东京奥运考虑简化

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（法新社瑞士洛桑10日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫今天告诉法新社，东京奥运筹备单位正在研究简化2021年东奥的方法，以因应迫使奥运延期的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情所带来的挑战。

巴赫（Thomas Bach）接受专访时指出，官员正在研究200项简化奥运的提案。

巴赫（Thomas Bach）表示：「如同你能想像的，冲击很巨大。我们从没遇过必须筹备延期奥运的情况。所以这场我们必须进行的庞大任务，并没有蓝图，而且得在疫情大流行持续的极艰钜情况下进行。」

「所以我们正在跟我们的日本伙伴和友人研究，思考我们可以如何简化奥运的筹备，如何降低奥运的复杂性，还有怎么样可以节省举办延期奥运的成本。」

东京奥运原订今年7月24日登场，但受到疫情影响，在3月成为承平时期首度延办的奥运，目前计划于2021年7月23日开幕。

东京奥运组委会会长森喜朗（Yoshiro Mori）今天在日本表示，过去奥运常以奢华、盛大、恢弘的方式举行，但面临2019冠状病毒疾病，「那样的奥运还会被接受吗？」

森喜朗还说，在社会、经济与医疗等层面，世界已经改变，他们会继续重新计划、重新定位奥运筹备工作。

国际奥会官员杜比（Christophe Dubi）稍早曾表示，为了简化奥运，官员正考虑从服务水准，以及物资、营运和场地管理需求着手。

© 2020 AFP