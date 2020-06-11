Zoom暂关纪念天安门事件帐号 外界忧被施压

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（法新社华盛顿10日电） 视讯软体Zoom今天坦承，曾暂时关闭由维权人士创立、纪念六四天安门事件的付费美国帐号，引发外界对于Zoom言论自由的关切。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情封锁期间，迅速成长的Zoom已成为许多人的生活方式之一。身在美国的维权运动人士利用Zoom来连结逾250人，纪念1989年6 月4日北京当局镇压天安门事件31周年。

中国持续试图抹去关于天安门事件的血腥记忆。「人道中国」（Humanitarian China）表示，这场在Zoom 上纪念六四的活动，已经吸引众多中国内部人士参与，但这个付费帐号一周后却在没有说明原委的情况下遭到关闭。

「人道中国」共同创办人、天安门事件后遭北京当局通缉的周锋锁告诉法新社，这个Zoom帐号已经在今天恢复使用。

Zoom坦承曾关闭这个帐号，注意到后已重新开放。

Zoom发言人说：「我们和任何一个全球企业一样，必须遵从营运所在地管辖区的适用法律。」

「举行跨国会议时，这些国家的与会者也必须各自配合当地法律。」

「我们的目标是将采取的行动，限制在遵守当地法律所需要的范围内，并在这些问题上持续检视与改进Zoom的程序。」

不过维权人士仍对此表达愤怒，控诉Zoom可能是遭受来自中共高层的直接压力。

「人道中国」透过声明表示：「若真如此，Zoom就是和集权政府合作，共谋抹去天安门大屠杀的记忆。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP