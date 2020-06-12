中国间谍涉签证诈欺 洛杉矶搭机返国被捕

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（法新社洛杉矶11日电） 美国官员今天说，一名疑似从事刺探活动的中国科学研究员，本周试图离开美国时，在洛杉矶机场被逮捕。

旧金山联邦检察官办公室与联邦调查局（FBI）办公室发表联合声明说，王新（Xin Wang）是在6月7日准备登机飞回中国天津市时被拘捕。

有关当局表示，王新在2019年3月入境美国，当时声称是医学研究人员，想在加州大学旧金山分校从事科学研究。

官员说，事实上，海关与边境保护局探员在机场向他问话时，他承认他是中国人民解放军军官，受雇于一间军方大学实验室。

根据法庭文件，王新告诉海关与边境保护局探员，他的中国上司指示他观察加州大学旧金山分校实验室的布局设计，并带回可供在中国复制的资料。

官员在声明中说：「海关与边境保护局接获线报，得知王新身上携有加州大学旧金山分校的研究，将带回与人民解放军同袍分享，且他已透过电子邮件将研究寄回他在中国的实验室。」

官员又说：「同样地，王新告诉指导他的加州大学旧金山分校教授，他已在中国实验室复制这位教授的一些研究。」

联邦官员说，加州大学旧金山分校实验室的部分研究，是受美国卫生及公共服务部国家卫生研究院（NIH）资助。

官员还表示，王新在抵达机场搭乘返国班机前，也删除了私人手机上的微信通讯内容。

他被控犯下签证诈欺，如果定罪，将面临最高10年有期徒刑与25万美元罚金。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP