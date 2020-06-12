全球冠状病毒疫情破42万死 确诊超过750万例

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间12日11时（台湾12日晚间7时），全球至少42万1691人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），确诊病例逾752万9910例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有336万1200人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万3820人病故，累计确诊数达202万3347例，至少54万292人康复。

英国死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万1279人病故，确诊达29万1409例。

其他疫情重灾国还包括巴西（4万919死，80万2828 例确诊）、义大利（3万4167死，23万6142例确诊）、法国（2万9346死，19万2364例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3064例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊235万5474例，18万6453死；美国和加拿大累计确诊212万877例，12万1870 死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊152万169例，7万4320死。

亚洲累计确诊78万2699例，2万1805死；中东地区累计确诊52万4433例，1万1208死；非洲累计确诊21万7590例，5904死；大洋洲累计确诊8671例，131死。（译者：陈彦钧/核稿：陈家伦）

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