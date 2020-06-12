反对英国入境隔离措施 3家英国航空公司联手提告

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（法新社伦敦12日电） 英国3家主要航空公司英国航空（British Airways）、廉航易捷（easyJet）和瑞恩航空（Ryanair）今天宣布采取法律行动，反对英国政府本周开始实施入境人士强制隔离14天规定。

这3家航空公司表示，政府这项「有瑕疵」的政策，将「对英国观光产业和范围更广的英国经济带来毁灭冲击，摧毁数以千计就业机会」，因此他们已联合向英国高等法院提出「违宪审查」（judicial review，又称司法审查）要求，并盼「尽速审理」。

英国政府为防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩大，8日起实施新措施，无论本国或外籍人士入境，大多数必须接受14天居家隔离，否则面临1000英镑（约新台币3万7000元）罚金或遭到起诉。

然而，这项措施引发已因疫情冲击而摇摇欲坠的航空业反弹。批评人士质疑，英国已是欧洲疫情最严重国家，现在也才开始逐渐松绑各项限制措施，却还要造成从疫情较轻国家入境的人减少，这会带给英国航空业和旅馆业者更大困难。

英航、易捷和瑞恩航空在诉讼文件中表示：「政府实施如此严格政策，却未徵询意见，也未提供科学证据。」他们要求英国政府恢复3月10日开始实施的措施，只限从「高风险」国家入境的旅客须接受隔离。（译者：张正芊）

© 2020 AFP