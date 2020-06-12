川普扬言出手干预 西雅图市长讥：回你碉堡

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（法新社西雅图11日电） 美国西雅图抗议者和警方协议设立一个警方禁入自治区，美国总统川普扬言将插手干预，西雅图市长反讥川普「回到你的地下碉堡」。

「地下碉堡」指的是之前媒体报导，示威人士在白宫外抗议，推倒拒马，逼近总统寓所，特勤人员护送川普到白宫内部的一个安全地点。非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引发的反种族歧视和抗议警方执法过当示威潮烧到白宫。

西雅图示威人士和市警局双方同意设置一个名为「国会山庄自治区」的抗议区，警方不得进入。川普抨击此举，并扬言要出手干预。

川普10日深夜推文警告西雅图市长德肯（Jenny Durkan）和华盛顿州州长英斯利（Jay Inslee）：「现在就拿回你的城市，如果你们不动手，我来！」德肯和英斯利都是民主党籍。

川普称这些抗议者是国内恐怖分子，已经占领西雅图。

川普在另一则推文中表示：「这不是游戏。这些丑陋的无政府主义者，必须被马上停只，动作快一点。」川普在推文将stop误打成stoop，故译文以「停只」代「停止」。

西雅图市长德肯反讥川普，敦促川普「让我们大家都安全。回到你的地下碉堡」。

英斯利也加入推文讽刺川普的行列：「治国无方的男子不要插手华盛顿州事务，『停只』推文」。

西雅图警方否认媒体报导，这个自治区的设置是左派运动人士在背后推动。

46岁的佛洛伊德5月25日因疑似使用伪钞，在明尼苏达州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察拦下，他当时趴在地上，并无武装，一名白人警察却用膝盖压制他的后颈数分钟，佛洛伊德最终断气，他的冤死，引发全美怒火，在各地引爆抗议活动。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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